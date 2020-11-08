إغاثة 8 آلاف متضرر من الفيضانات بالسودان

المصدر: (الشارقة - البيان )

أطلقت مؤسسة «القلب الكبير» مشروعين يهدفان إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإيواء لأكثر من 8 آلاف متضرر من الفيضانات، التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية مؤخراً بتكلفة 753 ألف درهم.

ويوفر المشروع الأول، الذي تنفذه المؤسسة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أشهر السلال الغذائية لأكثر من 7000 متضرر من الفيضانات في مختلف الولايات السودانيّة بتكلفة تصل إلى 367 ألف درهم.

وخصصت المؤسسة المشروع الثاني، الذي تنفذه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لدعم النازحين في العاصمة السودانية الخرطوم، عبر تقديم المساعدات الإيوائية المطلوبة بشكل عاجل لـ 1398 نازحاً من المتضررين من الفيضانات، وذلك بتكلفة تصل إلى 386 ألف درهم.

وأوضحت مريم الحمادي مديرة المؤسسة أن المشروعين يندرجان في إطار الجهود الإنسانية والتنموية المتواصلة لمؤسسة القلب الكبير، والتي تعكس رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز