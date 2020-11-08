سيف بن زايد: علاقات الإمارات مع المغرب تزداد متانة وتألقاً

المصدر: دبي - البيان

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن العلاقات بين الإمارات والمغرب تزداد متانة وتألقاً، بفضل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «عراقة العلاقات الممتدة منذ عهد الشيخ زايد وأخيه الملك الحسن الثاني، رحمهما الله، تزداد متانة وتألقاً اليوم بين سيدي الشيخ محمد وجلالة الملك محمد السادس الله يحفظهم ومشاركة سيدي الشيخ محمد بالمسيرة الخضراء عام 1975 يتوجها افتتاح القنصلية الإماراتية بمدينة العيون تأكيداً للتضامن والأخوة».

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