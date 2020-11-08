أمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق بالإمارات

المصدر: (أبو ظبي ــــــ البيان)

تتأثر الدولة بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى ظهور السحب الركامية وسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة، فيما استمر الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على شارع محمد بن راشد والفلاح وطريق سويحان والختم والساد وخطم الشكلة وطريق الروضة والخزنة وجنوب الظاهرة في أبوظبي والعين والمنامة في عجمان وكيدرا وشوكة والخاري، وكانت غزيرة على اصفي برأس الخيمة واخيضر في الشارقة ومتوسطة على طريق الشارقة ـ كلباء ومسافي بالفجيرة وطريق أبوظبي ـ العين، كما سقطت أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة على العين في طوي خردق والقوع والعراد وزعبة. وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في منطقة الطويين بواقع 35.8 درجة مئوية عند الساعة 1:45 عصراً، فيما سجلت أدنى درجة في جبل جيس بواقع 13.3 درجة مئوية عند الخامسة صباحاً.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز