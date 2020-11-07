إطلاق فعاليات مؤتمر «صحتي» الثامن 24 الجاري

المصدر: الشارقة- البيان

تعتزم إدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة إطلاق فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر «صحتي 2020»، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الجاري، ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي بأهمية توفير بيئة صحية معززة للسلوك الصحي للأطفال واليافعين، بالإضافة إلى مناقشة دور المدارس في الاستعداد والاستجابة للطوارئ، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة في ضوء الخبرة والتجارب المستفادة من أزمة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

ويسعى المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «بيئة معززة لصحة الأطفال واليافعين خلال جائحة (كوفيد 19)»، ويستهدف الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، والكادر الإداري والتدريسي، والدوائر الحكومية والمؤسسات المجتمعية المرتبطة بالقطاع التعليمي، إلى استقطاب نخبة من أبرز الأطباء والخبراء والمختصين المحليين والعرب والأجانب في مختلف مجالات العناية بالأطفال وصحتهم البدنية والنفسية، ليشاركوا خبراتهم مع أولياء الأمور، بما يسهم في تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع.

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