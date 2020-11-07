حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة عجمان

المصدر: وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا اميريا بتعيين سعادة المستشار عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي مديرا عاما لدائرة الشؤون القانونية في حكومة عجمان.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

ويشغل عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي حاليا المستشار القانوني لإمارة عجمان ونائب رئيس لجنة التشريعات.

يذكر أن عبد الرحمن علي حميد سعيد الشامسي تخرج من كلية الشريعة والقانون من جامعة الامارات عام 1988 وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من الجامعة الاميركية في واشنطن.. وعمل عضوا في السلطة القضائية خلال الفترة 1988 الى 1996 كما عمل في المجلس الوطني الاتحادي من 1996 الى 2016 كمستشار قانوني للمجلس ثم الأمين العام للشؤون التشريعية والبرلمانية بالمجلس واشرف على قطاعي الشؤون التشريعية والشؤون البرلمانية.

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