الشيخ زايد بن حمد آل نهيان يتلقى لقاح كوفيد-19

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقى المقدم الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة ورئيس فريق المرصاد بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي جرعة من لقاح "كوفيد-19" دعماً منهم للبرنامج الوطني واستخدام اللقاح في الإمارات بهدف التصدي للفيروس والحد من تداعياته.

وأكد أن الإمارات بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة أثبتت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية معتمدة على أفضل المعايير العلمية والعملية ما يجسد ريادة القطاع الطبي في الإمارات.

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