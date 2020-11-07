"كهرباء ومياه دبي" تدشّن 20 محطة تحويل جديدة في دبي خلال 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن جهودها لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 محطة تحويل كهرباء رئيسية جديدة خلال عام 2020، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب، بقدرة تحويلية 2020 ميجافولت أمبير، و19 محطة جهد 132 كيلوفولت في عدة مناطق في دبي بقدرة تحويلية 2700 ميجافولت أمبير. وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطات 2.6مليار درهم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل في إطار رؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. ويأتي تدشين محطات التحويل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال".

وأوضح معالي الطاير أن القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 11.2 مليار درهم منها 2.4 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 400 كيلوفولت، و8.8 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسية جهد 132 كيلوفولت، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية.

من جهته أشار المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن تنفيذ محطات التحويل خلال عام 2020 تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحاً أن إجمالي محطات التحويل جهد 400 كيلوفولت في دبي يبلغ 23 محطة، إضافة الي 4 محطات تحت الانشاء، بينما يصل إجمالي محطات التحويل جهد 132 كيلوفولت إلى 302 محطة إضافة إلى 42 محطة قيد الإنشاء.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم، وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء بما في ذلك الإجراءات؛ والوقت؛ والتكلفة؛ واعتمادية إمدادات الكهرباء وشفافية التعرفة. ويتم حالياً توصيل الكهرباء للمتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي في دبي خلال 5 أيام وفي خطوة واحدة فقط من خلال خدمة "الناموس"، مع الإعفاء من رسوم التوصيل ومبلغ التأمين حتى 150 كيلووات. وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

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