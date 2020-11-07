قرقاش: الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة عربية جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الأزمة السورية بحاجة إلى مقاربة جديدة تنتشلها من حال العنف الذي تعيشه.

وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن العنف لا يمكن أن يستمر بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي.

وأشار قرقاش إلى أن التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية. ودون ذلك سيستمر الصراع على سوريا الشقيقة.

#قرقاش: الأزمة #السورية الممتدة بحاجة إلى مقاربة جديدة، فلا يمكن أن يستمر العنف بأبشع صوره وكأنه عمل طبيعي وخبر عادي، التوجه والدور العربي ضروري لينهي العنف والاقتتال عبر رؤية واقعية وبراغماتية، دون ذلك سيستمر الصراع على #سوريا الشقيقة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/U9qyUHIkYG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 7, 2020

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