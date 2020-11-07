649 منشأة في دبي مستوفية للتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الجولات أظهرت التزام 649 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تم التنبيه على 20 منشأة، وذلك لعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الجسدي

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية من شأنها أن تعرّض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

إغلاق

إلى ذلك، أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أول من أمس، بعد أن نفذت 2244 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 59 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2181 مؤسسة.

وتشدد بلدية دبي على متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، ويقوم مفتشو البلدية بجولات يومية للتأكد من الاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في المؤسسات، من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات. كما يتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة، مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام، وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة. كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز