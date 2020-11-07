649 منشأة في دبي مستوفية للتدابير الاحترازية

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الجولات أظهرت التزام 649 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تم التنبيه على 20 منشأة، وذلك لعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الجسدي.

وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون لاستمرارية دوران عجلة الاقتصاد بشكل آمن وطبيعي. إلى ذلك، أغلقت بلدية دبي صالون حلاقة، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، أول من أمس، بعد أن نفذت 2244 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم مخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 59 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 97%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2181 مؤسسة. (دبي - وائل نعيم، البيان)

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