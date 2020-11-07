محمد بن زايد يعزي هاتفياً في وفاة مريم بنت حمدان

المصدر: أبوظبي - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان خالص عزائه ومواساته في وفاة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان.

وقال سموه: «رحم الله الوالدة الفقيدة الكبيرة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها بعد رحلة زاخرة بالمواقف والعطاء قضتها في خدمة مجتمعها ووطنها مع آبائنا المؤسسين».

مواساة

وأعرب سموه خلال الاتصال «عن صادق تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيدة»، سائلاً المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم عموم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.

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