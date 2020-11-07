«الإمارات العالمي للاعتماد» يحقق إنجازاً دولياً جديداً

المصدر: دبي - وائل نعيم

حقق مركز الإمارات العالمي للاعتماد (EIAC) إنجازاً دولياً جديداً يضاف إلى إنجازاته، وذلك بحصوله على الاعتراف الدولي من منظمة التعاون الآسيوي والمحيط الهادئ للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات منح الشهادات للأفراد ISO/‏IEC 17024 ومنح الشهادات لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSMS حسب المواصفة ISO 45001، إضافة إلى اعتماد جهات منح الشهادات لأنظمة إدارة أمن المعلومات ISMS حسب المواصفة ISO 27001.

اعترافات

وقال عبدالله محمد المرزوقي مدير إدارة اعتماد جهات منح الشهادات بالمركز، إن هذا الإنجاز يأتي ضمن مصفوفة من الاعترافات الدولية والإنجازات التي حققها المركز خلال مسيرة عمله، والتي يضاف إليها عاماً بعد عام الجديد من هذه الاعترافات، والتي تؤهل جهات تقييم المطابقة الحاصلة على اعتماد المركز والعاملة بالدولة أو خارجها في الدخول تحت مظلة الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات المطابقة التي تُصدرها وتُحقق لها المزيد من الموثوقية في أعمالها وكفاءة أدائها، وهو الهدف الذي نسعى له من خلال توفير بنية تحتية لمنظومة الجودة ذات طابع وطني ونموذج دولي فريد من نوعه.

وأضاف: أصبحت حقيقة راسخة منذ سنوات عدة أن يكون مركز الإمارات العالمي للاعتماد (اياك) هو الاسم الأول ووجهة الاعتماد الأولى في منطقة الشرق الأوسط من حيث الاعترافات الدولية وعدد جهات تقييم المطابقة التي اعتمدها، والتي قاربت من الألف جهة في أكثر من 43 دولة على مستوى العالم وهو إنجاز نفتخر به جميعاً.

استراتيجية

وأوضح المرزوقي أن استراتيجية المركز كانت واضحة ووضعت بشكل يتناغم مع خطط الدولة وإمارة دبي والمعايير الوطنية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية والأمن السيبراني وبشكل يواكب النمو والتوسع عاماً تلو الآخر والذي يواكب نمونا الاقتصادي والاستثماري في هذه القطاعات الحيوية إضافة إلى حاجة أسواق العمل بالدولة إلى قوى عاملة مدربة وكفؤة قادرة على شغل الوظائف الفنية في العديد من الصناعات والمؤسسات سواء في القطاع الحكومي أم الخاص.

وذكر أنه بطريقة مبسطة يمثل الاعتراف الدولي اتفاقية دولية فنية تقوم بتوقيعها أجهزة الاعتماد الكفؤة والتي تجتاز بنجاح عمليات تقييم النظراء التي تتم من قبل مقيّمين دوليين من أجهزة الاعتماد الموقعة على الاتفاقية بغرض التطبيق الأمثل والمتفق عليه للمواصفات. وتستفيد من هذه الاتفاقيات شركات وجهات تقييم المُطابقة سواء الحكومية أم الخاصة في تطوير أعمالها وقبول شهاداتها على المستوى الوطني والدولي، كما ويشجع هذا الاعتراف من توقيع اتفاقيات التجارة البينية كونه أحد أهم أدوات إزالة العوائق التجارية التي تبنتها منظمة التجارة العالمية والموقع عليها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة. لتصبح شهادتنا وشهادات فحص وسلامة المنتجات التي تنتجها الدولة أو التي تُصدر منها مقبولة على مستوى العالم ولدى الاقتصادات الموقعة على اتفاقيات الاعتراف الدولي مُتعدد الأطراف.

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