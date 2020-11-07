انطلاق الجولة الثانية من اختبار «إنجاز» اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تنطلق اليوم الجولة الثانية من اختبار الإمارات القياسي إمسات ضمن فئة «إنجاز»، ويعتبر «إنجاز» مجموعة اختبارات إلكترونية معيارية، مبنية على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء الطلبة في الدولة، وتدار الاختبارات الوطنية في مراكز الاختبارات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي أو مختبرات الحاسوب المنتشرة في المدارس حسب الفئة المستهدفة من الاختبار.

وشددت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني على أهمية طبع الطالب لتذكرة الاختبار وإحضارها معه إلى المركز، حيث سيتقدم الطلبة للاختبار في 5 مواد وهي: (اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والفيزياء، بالإضافة إلى مادة الكيمياء للمسار المتقدم)، ضمن اختبار الإمارات القياسي إمسات ضمن فئة إنجاز. وأوضحت الوزارة سياسة الغش أنه في حال قيام الطالب بالغش أو محاولته الغش، فلن يتم احتساب درجته في الاختبار، وسيمنع من أداء اختبار الإمارات القياسي لمدة عام كامل، موضحة أنه في حال قيام الطالب بمحاولة تزوير الدرجات في شهادة إمسات، لن يتم احتساب درجته من الاختبار وسيتم تحويل الحالة إلى إدارة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

شرط للقبول

ويطبق اختبار الإمارات القياسي «إنجاز» على طلبة الصف الثاني عشر ويعد شرطا للقبول في الجامعات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية والخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أنه شرط من شروط القبول للطلبة المتقدمين للابتعاث خارج الدولة عبر المؤسسات الحكومية، وبديل الاختبارات «التوفل» و«الآيلتس» داخل الدولة في عدد من الجامعات.

ويعد الاختبار إلزامياً على طلبة الثاني عشر سواء الإماراتيين وغير الإماراتيين، ويطبق على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الدولية الخاصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لن يتم السماح للطالب المتأخر الدخول لمراكز الاختبار بعد مرور 30 دقيقة من بدء الاختبار، ويسجل غياب لهذا الاختبار، وفي حال تعذر حضور الطالب لأي اختبار من اختبارات الإمارات القياسية EmSAT لسبب ما، فلن يسمح له بالتسجيل في الاختبار مرة أخرى إلا في الحالات الاستثنائية (مرض، أو أمر طارئ عائلي)، وعندها يتوجب على الطالب رفع طلب إعادة اختبار لإدارة الاختبارات الوطنية والدولية، على أن يوضح سبب غيابه بالتفصيل وإرفاقه تقريراً طبياً صادراً عن مستشفى حكومي ومصدقاً من وزارة الصحة، وعليه ستتم مراجعة طلبه وإبلاغه بموعد الاختبار المخصص له في حالة اعتماد العذر فقط وانطباق الشرط.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز