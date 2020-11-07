الإمارات تواصل دعم جهود العالم لمكافحة «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

في إطار دعمها الجهود الدولية لمجابهة فيروس «كوفيد 19»، تواصل الإمارات تقديم المساعدات الطبية، وكافة أشكال الدعم والمساندة إلى دول العالم، بهدف الحد من تداعيات الجائحة، إضافة إلى دعم العاملين في خطوط الدفاع الأولى في القطاعات الطبية والصحية. وبلغ عدد الدول المستفيدة من مساعدات الإمارات أكثر من 119 دولة، حصلت على أكثر من 1604 أطنان من أجهزة الفحص والتنفس، ومعدات الوقاية الشخصية، والمستلزمات الطبية الضرورية في مواجهة الوباء. واستفاد من هذه الإمدادات 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي. وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات ثالثة على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية إلى الأردن، سيستفيد منها 12 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مكافحة الفيروس.



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