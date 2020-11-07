مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تغطي نفقات قروض بـ«اليُسر»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

تقدم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان العديد من «الخدمات المالية» للمستفيدين من خدماتها، من أجل تنظيم التعاملات المالية بين المؤسسة والأفراد، والتي تناسب المتعاملين وتيسر عليهم، بهدف الحصول على مسكن يلائم احتياجاتهم، ومن بين هذه الخدمات «برنامج اليُسر» حيث تتيح هذه الخدمة للمتعامل القيام بتمويل مسكن جاهز مملوك للمؤسسة، أو بناء مسكن أو شراء مسكن من السوق المحلي بالقيمة الإجمالية عن طريق البنوك والمصارف المشاركة بالتمويل مع المؤسسة.

تغطية نفقات

وتتحمل المؤسسة تغطية نفقات القرض الذي تمنحه عن طريق البنك والذي لا يتجاوز 750 ألف درهم بدون أرباح، ليستفيد منه المتعامل، على أن يتحمل المتعامل دفع الفرق والأرباح على الجزء المتبقي من قيمة المسكن الجاهز أو عقد البناء أو قيمة شراء مسكن من السوق المحلي.

ويستفيد من «برنامج اليسر» مواطنو إمارة دبي الذين حصلوا على موافقة قرض مسكن جاهز، بالإضافة إلى المواطنة المتزوجة من غير مواطن، التي حصلت على موافقة شراء مسكن من السوق المحلي، فيما تشترط هذه الخدمة أن يكون المتعامل قد حصل على موافقة قرض مسكن جاهز أو قرض بناء مسكن، أو شراء مسكن من السوق المحلي، بالإضافة إلى ذلك يكون المتعامل قد لبى جميع الاشتراطات والموافقات المطلوبة من البنك أو المصرف المشارك في التمويل مع المؤسسة.

وتتنوع الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للمستفيدين من خدماتها لتشمل، «طلب صرف السداد المبكر» و«إعادة جدولة المتأخرات» و«تخفيض قيمة القرض»، ومكافأة التمويل الذاتي «العوض».

وثائق

يشترط «برنامج اليسر» توفير بعض الوثائق التي تتضمن، رسالة الموافقة على تمويل مسكن جاهز من البنك أو المصرف المشارك في التمويل مع المؤسسة، فيما يجب قيام المستفيد ببعض الإجراءات التي تشمل تخصيص مسكن جاهز للمتعامل وطباعة رسالة التخصيص من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومراجعة المتعامل للبنوك المشتركة في مبادرة «اليسر»، حيث يقوم البنك بدراسة طلب العميل والموافقة على التمويل مبدئياً، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بالبنك التي تشمل توقيع العقود بين العميل والبنك، وإصدار شيك بقيمة المسكن أو تحويل بنكي لصالح المؤسسة.

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