دراسة: النمو الذهني للطفل يبدأ قبل الولادة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت ميساء عبدالله راشد، اختصاصية علم النفس، أن النمو الذهني للطفل يبدأ في الأشهر الأولى من الحمل أي قبل قدومه للحياة الخارجية وتأثره بالعوامل البيئية، مشيرة إلى أنه يستند إلى ما يلزمه من الأوكسجين والطعام عن طريق الأم دون أن يقوم بأي تنفس أو هضم للطعام. وقالت في دراسة مقدمة إلى جامعة بريستول في أبوظبي: «بعد هذه المرحلة يبدأ الطفل في مرحلة المهد حيث يندفع إلى بيئة جديدة مضطربة دائمة التغيير والهواء والحرارة، ويبدأ في الاستقلال عن أمه في عملية التنفس والطعام، وهنا يحدث تغير نظام الدورة الدموية وعملية التنفس والهضم وكل هذه التقلبات التي يتعرض لها تفرض عليه أن يتكيف مع البيئية الجديدة».

وأضافت: «في تلك المرحلة يكون نشاطه مقتصراً على الوظائف الفسيولوجية كالتغذية والنوم والإخراج وما يتصل بها من عمليات لذلك تكون الأشهر الأربع الأولى من نمو الطفل هي امتداد لشهور الحمل التسعة، ومرحلة إعداد للحياة الجديدة وحياة الطفل في هذه الفترة ليست بيولوجية صرفة بل زاخرة بالعناصر الانفعالية والعقلية وغيرها».

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