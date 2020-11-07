مركز دبي للأمن الإلكترونييعزز الريادة في الابتكار والسلامة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

يعمل مركز دبي للأمن الإلكتروني على تطوير العديد من السياسات ومعايير الأمن الإلكتروني، التي تستهدف الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وتعزز من أداء بنيتها التحتية الإلكترونية، فيما يأتي ذلك تعزيزاً لمكانة دبي كمدينة عالمية سباقة في مجالات الابتكار والسلامة والأمن، ومن بينها «مواصفة أمن المعدات الطبية»، و«مواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية»، و«مواصفة أمن أجهزة إنترنت الأشياء»، و «نظام أمن المعلومات»، و«مواصفة أمن مزودي خدمات الحوسبة السحابية»، و«مؤشر دبي للأمن الإلكتروني».

شركاء حكوميون

ويعمل المركز عن كثب مع العديد من الشركاء الحكوميين من أجل تقديم التوجيه والمعلومات لتحسين قدراتهم، وإيجاد استجابة تعاونية لحوادث وأزمات الأمن الإلكتروني، فيما تعتبر «مواصفة أمن المعدات الطبية»، والتي طورها المركز بالتعاون مع هيئة صحة دبي، خطوة مهمة نحو وضع المعايير الأمنية الرئيسية للمعدات الطبية الحساسة، لضمان وحماية خصوصية المرضى وتأمين معلوماتهم الصحية، وتطبيق أفضل الحلول والممارسات الأمنية للوقاية من الهجمات واختراق المعلومات. وتضمن مواصفة «معايير أمن المعدات الطبية»، التشغيل الآمن للمعدات الطبية الحيوية، خاصة أن الأجهزة والمعدات الطبية الحيوية أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الوسائل الإلكترونية لأداء وظائفها، في مهام المعالجة والتواصل، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التقدم في المجال الطبي، فيما تستند هذه المواصفة إلى معايير أمن إنترنت الأشياء، والتي وضعها المركز، وتشمل جميع المعدات الطبية الحيوية الإلكترونية.

وتقدم هذه المواصفة، الضوابط الأمنية الأساسية والمقترحة لأمن المعدات الطبية الحيوية الإلكترونية، وتتضمن البنية التنظيمية للمواصفة تصنيفاً للمعدات الطبية الحيوية الإلكترونية شديدة التنوع، بالإضافة إلى تطبيق ضوابط لأمن المعدات الطبية.

وأطلق المركز كذلك «مواصفة أمن أجهزة التحكم الصناعية» التي تعد الأولى على مستوى دول الخليج، وتستهدف تطوير معايير وضوابط حديثة لأمن أجهزة التحكم الصناعية، والتي يتم تطبيقها من قبل الجهات الحكومية المشغلة لتلك الأجهزة، فيما تمت مقارنتها المعيارية بـ12 دولة عالمية لديها هذه المواصفة، حيث ستعزز من المردود الاقتصادي لكافة القطاعات المعنية بتطبيقها، ودائماً ما يتواصل المركز مع شركائه للتعرف على التحديات الأساسية وضوابط الأمن الرئيسية داخل أقسام التكنولوجيا التشغيلية في القطاع الصناعي في دبي، والتعرف على التحديات الأمنية في هذا القطاع. كما أطلق المركز وفي إطار جهوده المتواصلة لترسيخ مكانة دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني، «مؤشر دبي للأمن الإلكتروني» الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي يدعم الأداء العام للأمن الإلكتروني في مختلف الجهات الحكومية على مستوى الإمارة، ويضع المؤشر أسس عالم إلكتروني يتسم بالحرية والأمان والمرونة لجميع المستخدمين أفراداً ومؤسسات.

مؤشر دبي

وينسجم إطلاق المؤشر مع مستهدفات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني لحماية الإمارة من مخاطر الفضاء الإلكتروني ودعم نموها وابتكارها واقتصادها، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي والتحول الذكي الذي تشهده.

معايير

يعمل مركز دبي للأمن الإلكتروني على وضع وتنفيذ سياسة أمن المعلومات الحكومية في دبي، والإشراف على تنفيذ المعايير لضمان تحقيق الأمن الإلكتروني، إلى جانب التأكد من فاعلية أنظمة أمن شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات لدى الجهات الحكومية، والإشراف على مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ متطلبات أمن المعلومات الصادرة عن المركز ومتابعة تنفيذها، وتوفير الدعم الفني والاستشاري لها على صعيد الأمن الإلكتروني، وتأسيس وتشغيل مراكز العمليات الأمنية، أو الاستفادة من النظام المركزي الذي يوفره المركز، بما يعزز من مرونة الفضاء الإلكتروني في الإمارة.

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