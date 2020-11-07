«كهرباء دبي» تبحث مواءمة العمليات والخدمات مع «إطار الرشاقة المؤسسية»

المصدر: دبي - البيان

ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركة «مَكِنْزِي» العالمية نتائج استبيان الرشاقة المؤسسية الذي أجرته الهيئة ومواءمة مختلف العمليات والخدمات مع إطار هيئة كهرباء ومياه دبي للرشاقة المؤسسية ومقارنات معيارية في مجال الرشاقة المؤسسية مع مؤسسات مماثلة إضافة إلى تحديد الأولويات لتعزيز الرشاقة المؤسسية للهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لفريق القيادة العليا بعنوان «الرشاقة المؤسسية في الهيئة من الريادة إلى العالمية» بحضور معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد من الخبراء العالميين في مجال الرشاقة المؤسسية.

مواكبة

وقال معالي الطاير: «تنسجم جهودنا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يريد أن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات»، مشيراً الى أن المرونة في الهيئة ورشاقتها كان لها دور بارز في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ومعرفة احتياجات المعنيين وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.

وشكر معالي الطاير شركة «مَكِنْزِي» على تعاونها في تنظيم ورشة العمل التي عملت على تحديد أبرز التحديات التي يجب على الهيئة مواجهتها في إطار استراتيجيتها لأن تصبح مؤسسة رشيقة على مستوى عالمي، ورؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

استراتيجية

من جانبه أوضح المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي أن ورشة العمل تدعم استراتيجية الهيئة لتطبيق آليات الرشاقة المؤسسية في مختلف قطاعاتها مشيراً إلى أن 20 موظفاً من موظفي الهيئة في الفئة القيادية حصلوا على شهادة «القيادة الرشيقة» المعتمدة عالمياً هذا العام، كما حصل 20 من سفراء الرشاقة المؤسسية في الهيئة على شهادة «سكروم ماستر» لإدارة المشروعات الرشيقة والمعتمدة من قبل تحالف سكروم (Scrum Alliance) العالمي وتعمل الهيئة على حصول 60 موظفاً آخرين على شهادات معتمدة في الرشاقة المؤسسية حتى نهاية العام الجاري بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة.

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