محمد بن زايد يعزي هاتفياً في وفاة الشيخة مريم بنت حمدان

المصدر: وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن حمدان بن حمدان آل نهيان .. خالص عزائه و مواساته في وفاة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان.

و قال سموه : " رحم الله الوالدة الفقيدة الكبيرة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها بعد رحلة زاخرة بالمواقف و العطاء قضتها في خدمة مجتمعها و وطنها مع آبائنا المؤسسين" .

و أعرب سموه خلال الاتصال " عن صادق تعازيه و مواساته إلى ذوي الفقيدة " .. سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته و أن يسكنها فسيح جناته و أن يلهم عموم أسرة آل نهيان الكرام جميل الصبر و السلوان".

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