شرطة أبوظبي: 400 درهم مخالفة عدم استعمال إشارة تغيير الاتجاه

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي ضمن حملة (درب السلامة) السائقين إلى أهمية استعمال إشارة تغيير الاتجاه عند قيادة المركبة في الوقت المناسب وكذلك إطفائها في الوقت المناسب تجنباً لوقوع الحوادث المرورية الناتجة عن الانحراف عن الطريق دون تنبيه المركبات الأخرى.

وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني بإدارة الإعلام الأمني، أن شرطة أبوظبي ومن خلال حملة "درب السلامة" اهتمت بتنويع قنوات وأساليب التواصل لتعزيز الوعي المروري لدى السائقين عبر منصات التواصل الاجتماعي والشركاء الإعلاميين وعملت على نشر الثقافة المرورية الوقائية وبأربع لغات.

وأكد أن تغيير اتجاه المركبة بدون استعمال السائق للإشارات سواء من اليمين إلى اليسار وبالعكس أو عند الدوران يشتت انتباه السائق الذي خلفه أو الذي يقود مركبته في مسار مواز للمسار الآخر مايؤدي إلى الاصطدام وبخاصة في حالة السير بسرعة وعدم قدرة السائق على تفادي المركبة التي تسير أمامه.

وشدد على ضرورة استخدام الإشارات قبل وقت كافي من تغيير المسار وعدم تغييره بشكل مفاجئ للسائقين الآخرين أو وضعهم أمام الأمر الواقع واستخدام إشارات المركبة في حالة تخفيف السرعة أو تغيير اتجاه مسار المركبة أو تنبيه السائقين الآخرين بوجود شيء طارئ على الطريق باستخدام الإشارات التحذيرية الأربع، وذلك لأهميتها في الوقاية من الحوادث المرورية باعتبارها لغة الطريق بين السائقين.

وأشار إلى استمرار الجهود الميدانية المكثفة لتكريس الالتزام باستخدام الإشارات لأنها من غجراءات السلامة المرورية المهمة على الطريق، موضحا أن مخالفة عدم استعمال الإشارات عند تغيير اتجاه المركبة أو الدوران تصل غرامتها المالية إلى 400 درهم.

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