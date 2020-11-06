%50 انخفاض أسعار الأسماك في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

كشف سليمان الخديم نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة، رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، أن رجوع موسم الصيد بشباك الحلاق والتحويط بداية نوفمبر الجاري، أسهم في توفير الأسماك الطازجة بكثرة على طاولات البيع في الأسواق، كما أسهم اعتدال الطقس، في انتظام غالبية صيادي الإمارة في عملية الصيد، والتي وفرت كميات متنوعة من الأسماك المحلية الطازجة، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك، وصلت نسبته إلى 50% عما كانت عليه في موسم الصيف، وذلك لزيادة حصيلة الصيد اليومي.

وقال: «إن الفجيرة تضم 900 صياد، وبسبب انخفاض درجات الحرارة عاد المتفرغون منهم، للحصول على صيد وفير خلال هذا الموسم، وهو أمر جيد، ساهم في تغطية احتياجات السوق من الأسماك الطازجة، التي لبت احتياج أهالي وسكان مختلف مناطق الإمارة».

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