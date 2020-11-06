جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية في الشارقة تستعرض إنجازاتها

المصدر: الشارقة - وام

نظمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية - إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة - أمس، حفلها السنوي العشرين تحت شعار «عشرون عاماً من العطاء.. وتستمر المسيرة». وتضمّن الحفل تخريج الدفعة الـ 14 من برنامج مرشدات الرضاعة الطبيعية، بالإضافة إلى تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين للجمعية والمتطوعات. ويأتي ذلك في إطار تأكيد التزام الجمعية على مواصلة مسيرة العطاء وتقديم كافة إشكال الدعم والمساندة للأمهات المرضعات لحماية أطفالهن والحفاظ على صحتهم وسلامتهم. وشاركت في الاحتفال الذي أقيم عبر خاصية الاتصال المرئي الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة والمهندسة خولة عبد العزيز النومان رئيس جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية وعدد من مديري وموظفي بعض المؤسسات الحكومية في الإمارة.

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