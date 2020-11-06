حمدان وهزاع بن زايد: خالص التعازي في وفاة مريم بنت حمدان آل نهيان

المصدر: دبي ـ البيان

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المغفور لها الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان التي وافتها المنية صباح أمس.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «رحم الله الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان وأسكنها فسيح جناته، خالص عزائنا وصادق مواساتنا لأسرة آل نهيان وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون». وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة بوفاة الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان، سائلين المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها وعموم أسرة آل نهيان الصبر والسلوان».

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