لجنة بـ«الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية

المصدر: دبي - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد أول من أمس برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بحضور ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء سعيد المنصوري «مقررة اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وجميلة أحمد المهيري، وسمية عبدالله السويدي، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وعذراء حسن بن ركاض. وحضر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع: الدكتور عبد الناصر بنسالم مستشار التشريعات الصحية، والدكتورة لبنى علي الشعالي مدير إدارة سياسات الصحة العامة، والدكتورة آمنه تركي مديرة مستشفى الأمل.

وذكر محمد أحمد اليماحي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع مواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واستعرضت عدداً من المفاهيم الموجودة فيه واستمعت إلى شرح وتوضيحات منهم حول تلك المفاهيم، مضيفاً أن ممثلي الوزارة أجابوا بشكل وافٍ ومستفيض عن تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن ما تم في الاجتماع هو مناقشة أولية لمواد وبنود مشروع القانون مع ممثلي الوزارة، ومن ثم سيتم مناقشته مع ممثلي الجهات المعنية والمختصة لمعرفة ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مواده وبنوده، ومنها دائرة الصحة في أبوظبي، وهيئة الصحة في دبي، ووزارة الداخلية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وجهات من القطاع الخاص، ومن ثم سيتم عقد اجتماعات أخرى مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمناقشة المواد بشكل تفصيلي والاطلاع على الجدول المقارن، فضلاً عن استعراض ملاحظات الجهات المعنية والمختصة وذات العلاقة بمشروع القانون والاستماع إلى ردود ممثلي الوزارة عليها.

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