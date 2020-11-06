أكاديمية النقل البحري تكشف أهدافها الاستراتيجية

المصدر: الشارقة - وام

كشف الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، عن الأهداف الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة للأكاديمية والتي تتمثل في تمكين الاقتصاد الأزرق في دولة الإمارات خصوصاً والمنطقة العربية عموماً ودفع مسيرة البحث العلمي والتطوير ليصبح من الروافد الرئيسة للأكاديمية مادياً وتعليمياً وتمكين المرأة من العمل في القطاع البحري جنباً إلى جنب مع الرجال لتستفيد الصناعة من طاقاتها الإبداعية وكفاءتها التخصصية، وذلك للعمل على استدامة القطاع البحري العربي وضمن تصميم خطة الخمسين عاماً المقبلة لرؤية الإمارات الاستراتيجية.

يشار إلى أن حجم الاقتصاد البحري في دولة الإمارات وحدها في نهاية عام 2018 تجاوز 282 مليار درهم سنوياً وهو ما تعتبره الأكاديمية فرصة مثالية لاستثماره وتحويل إيراداته لصالح الدولة عبر توطين الكفاءات البحرية.

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