اعتماد استراتيجية الأمن السيبراني لحكومة أبوظبي «2021 - 2023»

المصدر: أبوظبي ـ وام

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي استراتيجية الأمن السيبراني لحكومة أبوظبي «2021 - 2023» والتي تعزز معايير الأمن السيبراني في الإمارة، وتوفر بيئة تقنية محصنة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.وتعمل الاستراتيجية، التي أشرفت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي على تطويرها ومتابعتها، على تطوير وتوجيه معايير الأمن السيبراني في كافة الدوائر الحكومية في الإمارة، بما يؤدي إلى تقليل المخاطر وحماية الحكومة الرقمية وضمان استمرارية الخدمات مع تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي والشفافية. وترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي.. نضج الأمن السيبراني، وتعزيز الحصانة السيبرانية، وتطوير قدرات الأمن السيبراني، وتكثيف شراكات الأمن السيبراني. وستقوم هيئة أبوظبي الرقمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، بتنفيذ الاستراتيجية بشكل موحد على مستوى حكومة أبوظبي، وستكون منطلقاً لمنظومة حوكمة فاعلة للإنترنت. كما تهدف الاستراتيجية إلى تقديم رؤية قوية ومحفّزة للأمن السيبراني لحكومة أبوظبي والجهات الأخرى المعنية.

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