%56 مساهمة «شرطة دبي» في ضبطيات المخدرات محلياً

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الحفاظ على الأمن والأمان في الدولة وحماية المجتمع من آفة المخدرات والحد من انتشارها. جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد خالد بن مويزة نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، على احصائيات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المتعلقة بعدد القضايا والأشخاص والكميات المضبوطة في الإمارة خلال العام الماضي، ومساهمة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إلقاء القبض على متهمين بقضايا اتجار بالمواد المخدرة على مستوى الدولة والكمية المضبوطة بحوزتهم.

وأظهرت الإحصائيات أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ساهمت في إلقاء القبض على ما نسبته 35.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة، وما نسبته 56.2% من كميات المخدرات المضبوطة على مستوى الدولة خلال العام الماضي.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من تمرير 126 معلومة مهمة لـ 35 دولة بالتعاون مع ضباط الارتباط فيها، وأسهمت في إلقاء القبض على 33 متهماً من جنسيات مختلفة، تورطوا في قضايا مخدرات خلال عام 2019.

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