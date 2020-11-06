كهرباء دبي ترسّخ مفهوم الترشيد في التعليم

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، برنامج «الترشيد التفاعلي»، المتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مفهوم الترشيد في أوساط القطاع التعليمي، وحث الأجيال القادمة، للمحافظة على مواردنا الطبيعية الثمينة، وضمان استدامتها.

ويقدم البرنامج خياراتٍ واسعة من المحاضرات التوعوية المبتكرة، وورش العمل التفاعلية لكافة المراحل الدراسية، ما يساهم في تمكين الطلبة من إدراك الجهود الكبيرة المبذولة لإيصال إمدادات الكهرباء والمياه إلى منازلهم ومنشآتهم التعليمية، بالتجربة والمحاكاة؛ وبالتالي استشعار دورهم ومسؤوليتهم في ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، واتباع نمط حياة مستدام.

دعم

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على تقديم الدعم اللازم لإطلاع النشء الجديد على طرق الحفاظ على البيئة والعمل على استدامة مواردها الطبيعية، وكيفية تطبيق أفضل ممارسات الترشيد واتباع نمط حياة مسؤول ومستدام للحد من الهدر والإسراف، انسجاماً مع المبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة». واعتماداً على البنية التحتية الرقمية المتطورة في إمارة دبي، تعمل الهيئة على تعزيز التعلم الذكي، والاستفادة من أحدث التقنيات المستقبلية لنشر ثقافة الاستدامة بين الطلبة وفق أساليب تربوية هادفة. وانطلاقاً من رؤيتها في أن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية، تدعم الهيئة العمل المشترك وتضافر الجهود بين المؤسسات العامة والخاصة في دبي لنشر الوعي البيئي بين الطلبة».ود عت «كهرباء دبي» جميع المنشآت التعليمية إلى الاستفادة من البرنامج ضمن مستوياته الـ 3: التأسيسيّة والمتوسطة والمتقدمة.

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