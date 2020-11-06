«طرق دبي» تطرح 300 رقم مميّز للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية

المصدر: دبي - البيان

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 300 رقم ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي مميّز، للمركبات الخصوصية والكلاسيكية والدراجات النارية من الفئات: «A, B, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U»، وذلك في رابع مزاد إلكتروني لها خلال العام الجاري، وهو المزاد الإلكتروني الـ 62 في سلسلة مزاداتها الإلكترونية للأرقام المميّزة للوحات المركبات والدراجات النارية. ويبدأ التسجيل في المزاد الإلكتروني اعتباراً من بعد غد، فيما سينطلق المزاد يوم الأحد الموافق لـ 15 نوفمبر عند الساعة الـ 8 صباحاً، ويستمر لـ 5 أيام فقط.

وسيخضع بيع الأرقام في المزاد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، فضلاً عن أنه يتطلب من المشاركين إيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 5 آلاف درهم، إضافة إلى 120 درهماً تدفع كونها رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين في «أم رمول، البرشاء، ديرة»، كما يمكن الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية على الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو من خلال التطبيق «دبي درايف».

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