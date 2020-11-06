«اقتصادية دبي»: 754 منشأة مستوفية للتدابير والإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أمس الأول، سلسلة زيارات وجولات رقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19». وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الجولات أظهرت التزام 754 منشأة بالشروط والتدابير الاحترازية، في حين تم التنبيه على منشأة واحدة وذلك لعدم الالتزام بوضع ملصقات التباعد الجسدي. وشددت اقتصادية دبي على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات.

وأهابت اقتصادية دبي بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي. إلى ذلك، أغلقت بلدية دبي مقهيي شيشة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بعد أن نفذت زيارات رقابية على 2439 مؤسسة،أول من أمس، وتم مخالفة 4 مؤسسات وتوجيه 49 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية فيها لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2384 مؤسسة.

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