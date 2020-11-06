الكعبي تدعو المبدعين للمشاركة في تصميم مستقبل الثقافة

المصدر: أبوظبي - البيان

تماشياً مع مشروع تصميم الخمسين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دعت وزارة الثقافة والشباب، أفراد المجتمع من المبدعين والفنانين إلى المساهمة في تصميم الخمسين عاماً القادمة في القطاع الثقافي والإبداعي، لمشاركة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في وضع تصور مستقبلي للخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة 2021 ـ 2071 بالتزامن مع مئوية الإمارات، وذلك عبر المنصة الرقمية لتصميم الخمسين (www.uaenext50.ae) التي أطلقها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا للاستعداد للخمسين. وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، في تغريدة على حسابها بتويتر: «في الخمسين عاماً الأولى.. حققت ثقافتنا إنجازات نوعية.. ووصل إنتاجنا الإبداعي إلى المحافل الدولية.. شاركونا اقتراحاتكم لبناء كوادر إبداعية وطنية تبني قطاعاً ثقافياً مستداماً.. وتعزز من حضور صناعتنا الإبداعية عالمياً».

ويمثل تصميم الخمسين فرصة استثنائية لوضع خريطة استشرافية واستباقية تضمن ريادة وتنافسية القطاع الإبداعي في الدولة، وتطلق العنان لعقول المبدعين والمبتكرين لتقديم أفكارهم في القطاع الثقافي للخمسين عاماً المقبلة بمجالاته المختلفة سواء التراث الثقافي، أو الفنون الأدائية، أو البصرية، أو التصميم، أو مجالات الصناعات الإبداعية والثقافية، وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

يذكر أن آخر موعد لتقديم الأفكار في الموقع هو 14 نوفمبر الجاري، وسيتم بعدها اختيار الأفكار المبتكرة في القطاع الثقافي ليتم وضع خطة تنفيذية لها في المستقبل.

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