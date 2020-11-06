بلدية عجمان تبرم عقداً مع «بيئة» للنظافة في قطاع مركز المدينة

المصدر: عجمان - البيان

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عقداً مع شركة «بيئة» الشارقة للبيئة، لتعهيد أعمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة في قطاع مركز المدينة، وشهد توقيع العقد، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ووقّع عن الدائرة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية، فيما وقّع عن «بيئة» خالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة «بيئة». وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إن الحفاظ على البيئة هو أهم أهداف الدائرة، وإيجاد إمارة خضراء، ينعم سكانها بالعيش الرغيد، وسط أجواء صحية، هي أبرز أعمالنا، لذلك نسعى جاهدين لتعزيز المشاريع المستدامة، التي ترتقي بعجمان، لتكون مدينة آمنة وخلاقة في كافة المجالات».

توثيق

ومن جهته، أوضح عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية: «أن الدائرة تسعى ‏لتوثيق كافة أوجه التنسيق البناء مع مختلف الجهات المختصة في المجال البيئي للحفاظ على الصورة المثالية والجمالية ‏للإمارة».ومن جانبه قال خالد الحريمل: «إن شركة بيئة تعمل جادة لمد أواصر وآفاق العمل مع كافة الجهات لممارسة الأنشطة المتعددة في المجالات المختلفة».

تفاصيل

ستتولى «بيئة» عمليات جمع النفايات، وتنظيف المدينة والشواطئ، وكنس الشوارع، وخدمات تطهير الحاويات، وستقدم خدماتها لأكثر من 240 ألف نسمة في عجمان في مناطق: «الراشدية وليوارة والنعيمية والنخيل والرميلة»، بالاعتماد على فريق يضم أكثر من 400 موظف، و50 مركبة ومعدات ثقيلة.

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