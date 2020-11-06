«الوطني للأرصاد»يحيي «يوم التوعية بتسونامي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أحيا المركز الوطني للأرصاد في الـ 5 من نوفمبر ذكرى اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، والذي يحث هذا العام على تطوير خطط محلية ووطنية، للحد من مخاطر الكوارث وإنقاذ الأنفس.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «إن الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية والزلازل في مختلف دول العالم ومساهمتها الفاعلة تعد ركيزة أساسية، للحد من تبعات أمواج تسونامي وحماية ملايين الأرواح والممتلكات».

وأضاف: «يعد الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي، الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2015، فرصة مهمة لتسلّيط الضوء على الدور المحوري، الذي تضطلع به هيئات ومراكز الأرصاد الجوية على مستوى العالم، وأهمية التنسيق المشترك والتعاون وتوعية السكان خصوصاً في المناطق الأكثر تعرضاً لهذه الظاهرة، التي خلفت الكثير من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية».

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الجهود الحثيثة، التي يبذلها المركز الوطني للأرصاد، العضو في فريق التنسيق الحكومي الدولي، للتحذير من تسونامي في المحيط الهندي ولجنة الأعاصير المدارية للمحيط الهندي التابعين للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، باتت رافداً لمختلف الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بعلوم الطقس، ومركزاً يضم أفضل الخبرات وأحدث التقنيات، ويدعم جهود البحث العلمي والأبحاث التي تغطي عمليات الرصد والتنبؤات والتحليل والإنذار وتحسين المناخ وعلوم الاستمطار.

مشاركة

يحرص المركز الوطني للأرصاد على مشاركة خبراته ومعرفته مع كل مرافق وهيئات ومؤسسات الأرصاد في كل دول العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز