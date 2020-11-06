بلدية الشارقة تنفذ 1636 حملة لإخلاء المخالفين من مناطق الأسر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

نفذت بلدية مدينة الشارقة أكثر من 1636 حملة تفتيشية على عدد من مناطق مدينة الشارقة، لإخلاء المخالفين من العزاب والعمال من المناطق، التي تقطنها الأسر والعائلات، إضافة إلى إخلاء 6561 من المخالفين. وتعمل البلدية وفق خطة مدروسة ومنهجية، لتشمل الحملات كل مناطق المدينة والانتهاء منها بشكل تدريجي، بهدف الإخلاء الكامل لها من تلك الفئات وتعديل أوضاعهم من خلال السكن في المناطق المخصصة لهم.

سلامة وأمن

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية «إن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق، التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن هذه الأسر، حيث شملت الحملات، التي تم تنظيمها منطقة القادسية والناصرية وميسلون والصبخة والجزات والمصلى وشرقان والغافية والحزانة، كما تستمر البلدية بتنفيذها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتشمل كل مناطق مدينة الشارقة».

تجاوزات

وأوضح الطريفي أن هذه الحملات أسفر عنها إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً من العمال والعزاب، والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة، والتي رصدت الفرق بداخلها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطراً عليهم، كما تم رصد العديد من التجاوزات الأخرى في مساكن عدة كإقامة ورش لتصليح السيارات ومخازن للمواد الغذائية والمواد الكهربائية، والتي تعتبر مجهولة المصدر، وتم تخزينها بصورة غير صحيحة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

بلاغات

ونوّه الطريفي بأن البلدية تستقبل ملاحظات الجمهور الواردة عن طريق مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن المناطق والمساكن المخصصة للأسر والعائلات، ويقطنها عمّال وعزّاب، حيث يعمل المركز على مدار الساعة لتلقي كل الملاحظات والبلاغات لتتولى البلدية متابعتها، والتأكد من وجود هذه الفئات المخالفة، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، التي تنفذها، واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية سواء بالإخلاء أو قطع الخدمات أو غيرها من الإجراءات.

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