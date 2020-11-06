مواصلات الإمارات توظف الذكاء الاصطناعي في برامجها

المصدر: دبي - البيان

كشفت مواصلات الإمارات عن تطويرها منصة رقمية متخصصة في أنظمة أتمتة العمليات الروبوتية «RPA» الخاصة بإجراءات وعمليات الموارد البشرية، في خطوة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استشراف المستقبل، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد عبدالرحيم مدير إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات بمواصلات الإمارات: «إن الشركة تحرص على توظيف أحدث التقنيات المستخدمة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، لتعزيز ورفع مستوى جودة الأداء ودفع عجلة التطور القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم جهودها في مواكبة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، حيث تقوم الشركة بتطبيق أنظمة أتمتة العمليات لإتمام العديد من المهام اليوميّة المتكررة بشكل آلي في مجال إدارة الموارد البشرية، ما يتيح الفرصة لإدارة الموارد البشرية من الاستغلال الأمثل للوقت، والتركيز على برامج ومبادرات استراتيجية ومتخصصة عوضاً عن المهام الروتينية واليومية».

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