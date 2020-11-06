إغلاق مطعم «المد الهائل» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم المد الهائل بجزيرة أبوظبي ـ الميناء، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2705949، وذلك لمخالفتها القانون رقم 2 لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها رصد وجود حشرات في المطبخ، وحفظ المواد الغذائية في درجة حرارة غير مناسبة، وتذويب المواد الغذائية بطريقة غير صحيحة، وسوء نظافة المنشأة وعدم صيانة السقف حيث توجد به فتحات تسمح بدخول الحشرات من خلالها، وغيرها من المخالفات.

ورغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير 3 مخالفات وتنبيه بالإغلاق بحق المنشأة خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى الـ 3 من نوفمبر الجاري لكنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة.

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