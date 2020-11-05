إغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي غدا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها ستقوم بإغلاق نفق الشندغة بالاتجاه القادم من ديرة إلى بر دبي، يوم غدٍ الجمعة 6 نوفمبر، من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 10:30 صباحاً.

وقالت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها ستغلق النفق أيضاً يوم السبت المقبل 7 نوفمبر، الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، وحتى الساعة 8:00 صباحاً من نفس اليوم.

ودعت الهئية السائقين إلى استخدام جسر آل مكتوم وجسر القرهود للوصول إلى وجهتهم.

وأضافت أن هناك تأخيراً متوقعاً على مواعيد رحلات خطوط باص دبي (X13، X02، 8، 95، C01، C03، C07، C09، C18، E306 و X23) خلال إغلاق نفق الشندغة حيث سيتحول مسار رحلات الحافلات للخطوط المتأثرة حسب الجدول الزمني لوقت الإغلاق.

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