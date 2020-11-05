"صحة دبي" تطالب المنشآت الخاصة بتوفير إحصائيات لقاح الإنفلونزا الموسمية

طالبت هيئة الصحة بدبي، اليوم، جميع المنشآت الطبية الخاصة في إمارة دبي بتزويدها بإحصائيات توضح عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية التي تم إعطاؤها للمرضى اعتباراً من الأول من سبتمبر حتى 5 نوفمبر الجاري في موعد أقصاه الأحد المقبل.

ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الاستمرار في تزويدها أسبوعياً بعدد تطعيمات الإنفلونزا الموسمية وبحد أقصى الخميس من كل أسبوع.

وقال تعميم أصدره قطاع التنظيم الصحي في الهيئة، اليوم، إن الهدف هو الرصد والتقصي والحصول على بيانات موثوقة لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض المعدية والمزمنة، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كوفيد 19.

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