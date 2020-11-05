وفد «القوات المسلحة» يطلع على جهود شرطة أبوظبي في تطوير المواهب

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلع وفد من القيادة العامة للقوات المسلحة برئاسة العميد ركن خالد جمعه القطان نائب قائد الإمداد المشترك على أفضل الممارسات والخدمات التي يقدمها مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي.

وكان في استقبال الوفد العميد الدكتور خلفان سلطان الكندي نائب قطاع الموارد البشرية وفريق عمل مركز إدارة المواهب وتم خلال الزيارة الإطلاع على ممارسات مركز إدارة المواهب واستعراض النظام الإلكتروني «طموح».

وتعرف الوفد على طبيعة العمل في مركز إدارة المواهب وإجراءات العمل وأبرز الإنجازات بمركز إدارة المواهب والتي تكللت بحصول المركز على أفضل ممارسة على مستوى حكومة أبوظبي عام 2019.

ونظم فريق العمل بالمركز ورشة عمل تعريفية عن نظام طموح الإلكتروني لإدارة المواهب تم خلالها استعراض مميزات وخصائص النظام المعني بإدارة قاعدة بيانات الموهوبين وتطبيق أفضل سبل الرعاية لتنمية وتطوير مواهبهم.

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