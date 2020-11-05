خصم 30% لحاملي «إسعاد» في «مستشفى قرقاش»

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة «إسعاد» التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي إلى عروض قطاعها الصحي، مستشفى قرقاش التخصصي في دبي، مقدمة بذلك خصم 30% على الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين، وخصم 15% على خدمات مخبرية في المستشفى، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

ووقعت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، على استمارة تقديم العروض الخاصة بانضمام مستشفى قرقاش التخصصي، وبذلك يصبح المستشفى ضمن العروض الصحية التي يقدمها برنامج الخصومات «إسعاد» لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

حيث يلتزم المستشفى بتقديم الخصم المتفق عليه وبالمقابل تقوم لجنة بطاقة «إسعاد» بالتسويق والإعلان عن المستشفى في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي لـ «إسعاد»، وعبر منصات «إسعاد» الإعلانية، بالإضافة إلى إرسال عروض المجموعة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع حاملي البطاقة.

وقدمت وحيدة علي، ممثل القطاع الصحي في اللجنة، الشكر الجزيل إلى إدارة المستشفى على جهودهم وتعاونهم في إتمام هذا الاتفاق، مشيرة أنه يمكن لحاملي بطاقة إسعاد الاطلاع على كافة العروض التي يقدمها القطاع الصحي من خلال الموقع الالكتروني https://esaad.dubaipolice.gov.ae/ أو عبر التطبيق الذكي لـ «إسعاد».

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