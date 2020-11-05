أسئلة حول قرار تخفيض رسوم المشتري في الشارقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أسئلة حول قرار تخفيض رسوم المشتري لغير مواطني مجلس التعاون الخليجي من (4%) إلى (2%) من قيمة البيع في الشارقة.

- متى سيبدأ تطبيق القرار؟

يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من تاريخ صدوره في 2020/11/1.

- عقود البيع المبدئية المصدقة قبل تاريخ 2020/11/1، والتي لم يصدر لها سند ملكية، هل ستسفيد من القرار؟

نعم، جميع عقود البيع المبدئية المصدقة قبل تاريخ 2020/11/1، والتي لم يصدر لها سند ملكية، ستسفيد من قرار تخفيض الرسوم للمشتري من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

- إذا قمت بإتمام معاملة بيع في الفترة من 1-3 /2020/11 هل يحق لي استرجاع نسبة من الرسوم؟

جميع معاملات البيع التي تمت بعد صدور القرار وتم دفع رسوم 4% يحق للمشتري ( من غير مواطني دول مجلس التعاون ) استرجاع نسبة 2% من الرسوم المدفوعة على أن يتم مراجعة الدائرة لاسترداد الرسوم قبل انتهاء السنة المالية في تاريخ 2020/12/31.

-ماهي رسوم التسجيل العقاري بعد صدور القرار؟

تم مساواة رسوم التسجيل العقاري لجميع الجنسيات ابتداء من 2020/11/1، وأصبحت على النحو التالي:

-1% من قيمة العقار على البائع.

-2% من قيمة العقار على المشتري بغض النظر عن جنسيته.

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