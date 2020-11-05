مدينة دبي للإعلام.. قبلة الإعلام وريادة الأعمال في المنطقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتبر مدينة دبي للإعلام التي أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2000 مركزاً مهماً للإعلام في الشرق الأوسط والعالم وهي مخصصة للعمل الإعلامي بكافة صوره وأشكاله، فهي بالفعل بيئة محفزة للإبداع المهني وملتقى الجنسيات من مختلف أرجاء العالم.

وتحتفل مدينة دبي للإعلام اليوم بالذكرى العشرون لتأسيسها، حيث تطورت خلال هذه الأعوام لتصبح قبلة الإعلاميين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم.

واستطاعت مدينة دبي للإعلام أن تجعل دبي مركزاً مهماً للإعلام في الشرق الأوسط حيث تحتضن مقرات كبريات الشركات الإعلامية والإعلانية العربية والعالمية.

وأهم ما جذب هذه الشركات إلى مدينة دبي للإعلام مرونة الإجراءات ووفرة الخدمات المناسبة وكون مدينة دبي نفسها تقدم الكثير من الخدمات المتميزة في مجال السفر والشحن والاتصال والسياحة.

تضم مدينة دبي للإعلام اليوم 3000 مؤسسة إعلامية و34 ألف إعلامي وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة.

نبذة عن مدينة دبي للاعلام

تعتبر مدينة دبي للإعلام منطقة حرة وهي مخصصة لممارسة العمل الإعلامي بكافة أشكاله وأنواعه تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” في تعزيز الأعمال بمدينة دبي. واستطاعت مدينة الإعلام المتكاملة في وقت وجيز أن تصبح واحدة من أفضل المراكز الإعلامية على الصعيد العالمي، حيث تضم شركات مختصة في المجال الإعلامي وريادة الأعمال والتطوير، وتضم العديد من المرافق الفاخرة مثل المطاعم والفنادق والمراكز الصحية والرياضية وغيرها من المرافق الترفيهية والخدمية.

وتقع المدينة على مقربة من مدينة دبي للإنترنت وقرية المعرفة، وبمحاذاة جي بي آر ودبي مارينا وأبراج بحيرات الجميرا، مما يجعلها موقعاً استراتيجياً جذاباً.

أهم ما يميز مدينة دبي للاعلام

تتميز المدينة بتوفيرها بيئة عمل متكاملة ومميزة تجذب آلاف الشركات والأفراد بهدف الاستثمار، ومن الأمور التي تتميز بها مدينة دبي للإعلام هي مرونة إجراءات الملكية، إلى جانب الإعفاء الضريبي الكامل من أجل ضمان حرية الأعمال.

توفر مدينة دبي للإعلام كافة الخدمات الحكومية بسهولة ومرونة تامة تحت سقف واحد، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الخدمات المتميزة التي تسهل سير الأعمال مثل الشحن والسياحة والتكنولوجيا والاتصالات مما سيوفر الوقت والجهد على المستثمرين، كل ذلك بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “رعاه الله” وتوجيهاته بتوفير بيئة أعمال مميزة لتطوير ريادة الأعمال في دبي.

قطاعات الأعمال في مدينة دبي للإعلام



اتخذت العديد من الشركات المتخصصة في المجال الإعلامي مدينة دبي للإعلام مقراً رئيسياً لها، حيث تمارس هذه الشركات أنشطتها في قطاعات مختلفة من المجال الإعلامي.

ومن القطاعات والأنشطة التي توفرها الشركات في المدينة نذكر:

خدمات الإعلام والتسويق

الطباعة والنشر

خدمات الإنتاج والسينما

البث الإعلامي

تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية

برمجيات الوسائط المتعددة

وكالات الأنباء والمعلومات



مسرح مدينة دبي للإعلام

يشهد مسرح مدينة دبي للإعلام عروضاً وفعاليات متنوعة تقام على مدار العام مثل مهرجان مذاق دبي ومهرجان ريد فيست، حيث يقدم أشهر نجوم الفن في العالم العربي والعالمي حفلات خاصة وحصرية في دبي بحضور عشرات الآلاف من الأشخاص، إلى جانب تنظيم مهرجانات عالمية وعروض موسيقى الجاز وحفلات عازفي الجيتار وأنشطة ترفيهية سينمائية وفعاليات تذوق المأكولات، كل هذا وأكثر على منصة مسرح مدينة دبي للإعلام.

أبرز الشركات في مدينة دبي للإعلام

تتخذ كبرى الشركات الإعلامية المحلية والعالمية مقراً لأعمالها في مدينة دبي للإعلام، مثل:

رويترز

سي إن إن

قناة دبي الأولى مركز الأخبار

بي بي سي

بلومبيرغ

سي إن بي سي العربية

مجموعة قنوات ام بي سي

ماكميلان (مؤسسة نشر)

صحيفة الشرق الأوسط

وسائل النقل العام والمواصلات

من الأمور التي تميز مدينة دبي للإعلام في دبي هو توفر مختلف أنواع وسائل النقل العام التي تدار من قبل هيئة الطرق والمواصلات، كما يقربها العديد من أبرز المناطق السكنية القريبة من محطات مترو دبي بما فيها محطة مترو مدينة دبي للإنترنت، ناهيك عن سيارات الأجرة المنتشرة حول المنطقة وسهولة استقلال ترام دبي والحافلات. كما يمكنك دوماً طلب سيارة أجرة من خلال تطبيقات النقل على الهواتف الذكية.

كما توفر المدينة عدداً لا بأس به من مواقف السيارات المجانية.

المرافق الخدمية والترفيهية في مدينة دبي للإعلام

تضم مدينة دبي للإعلام العديد من المرافق الخدمية والترفيهية، إذ لا تقتصر المدينة على المؤسسات والشركات فقط، بل وتوفر تشكيلة مميزة من المرافق الخدمية والترفيهية، بما فيها المراكز الترفيهية والمطاعم الفاخرة والمرافق الصحية للأفراد والعائلات، والفنادق الشهيرة مثل فندق ميديا ون للإعلام وراديسون بلو. وتقام العديد من الفعاليات والمهرجانات على مدار السنة داخل المدينة.

السكن في مدينة دبي للإعلام

على الرغم من أن مدينة دبي للإعلام منطقة تجارية، إلا أنها تضم عدداً لا يستهان به من شقق للإيجار، توفر العديد من المرافق المميزة لضمان نمط حياة رائع، كما تناسب هذه الشقق الموظفين والعائلات الصغيرة العاملة.

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