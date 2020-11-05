محمد بن راشد: في الذكرى الـ 20 لتأسيس مدينة دبي للإعلام.. لاشيء مستحيل في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إن مدينة دبي للإعلام تكمل اليوم عشرين عاماً منذ أطلقها في عام 2000.

وأضاف سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "كان حلماً بعيداً في التسعينات أن نكون عاصمة إعلامية عربية.. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة اعلامية.. و34 ألف إعلامي.. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة.. لا شيء مستحيل في الإمارات".

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