بلدية الشارقة تنفذ 1636 حملة لإخلاء المخالفين من مناطق الأسر وتخلي 6561 مخالفاً

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

نفذت بلدية مدينة الشارقة أكثر من 1636 حملة تفتيشية على عدد من مناطق مدينة الشارقة لإخلاء المخالفين من العزّاب والعمّال من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات إضافة إلى إخلاء 6561 من المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث استمرت كافة حملات البلدية على كافة مناطق المدينة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تعمل البلدية وفق خطة مدروسة ومنهجية لتشمل الحملات كافة مناطق المدينة والانتهاء منها بشكل تدريجي بهدف الإخلاء الكامل لها من تلك الفئات وتعديل أوضاعهم من خلال السكن في المناطق المخصصة لهم.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن هذه الأسر، حيث شملت الحملات التي تم تنظيمها منطقة القادسية والناصرية وميسلون والصبخة والجزات والمصلى وشرقان والغافية والحزانة، كما تستمر البلدية بتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة.

وأوضح الطريفي أن هذه الحملات أسفر عنها إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً من العمّال والعزّاب والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة والتي رصدت الفرق بداخلها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطر عليهم، كما تم رصد العديد من التجاوزات الأخرى في مساكن عدة كإقامة ورش لتصليح السيارات ومخازن للمواد الغذائية والمواد الكهربائية والتي تعتبر مجهولة المصدر وتم تخزينها بصورة غير صحيحة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ونوّه الطريفي إلى أن البلدية تستقبل ملاحظات الجمهور الواردة عن طريق مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن المناطق والمساكن المخصصة للأسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب، حيث يعمل المركز على مدار الساعة لتلقي كافة الملاحظات والبلاغات لتتولى البلدية متابعتها والتأكد من وجود هذه الفئات المخالفة من خلال الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها واتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية سواء بالإخلاء أو قطع الخدمات أو غيرها من الإجراءات الأخرى.

وأشاد مدير عام البلدية بالتعاون الكبير والدور الملموس الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال هذه الحملات ما ساهم في تحقيق أهدافها حتى الآن، وعزز من الأمن والأمان في تلك المناطق، كما ساهم في والحفاظ على راحة وسلامة وأمن القاطنين فيها من الأسر والعائلات.

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