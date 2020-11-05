أوقات العمل الجديدة لمنصات فحص كورونا بمراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي، اليوم، عن مواعيد العمل الجديدة لمنصاتها المتخصصة بفحص كوفيد-19 بمراكز تسوق مول الإمارات، وديرة سيتي سنتر، ومردف سيتي سنتر.

وأوضحت الهيئة أن دوام هذه المنصات سيكون من يوم الأحد الى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، فيما سيكون دوامها من يوم الخميس إلى السبت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساءً، وضمن إجراءات وقائية واحترازية تعزز بيئة الصحة والسلامة العامة.

كما أعلنت الهيئة للمتعاملين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصات فحص كوفيد 19 بمراكز التسوق التوجه إليها مباشرة وبدون موعد مسبق خلال فترات العمل الرسمي لهذه المنصات التي تم تجهيزها بأفضل الوسائل المتوافقة مع أعلى معايير السلامة والأمن الصحي والبروتوكولات المعتمدة والمعمول بها دولياً.

ودعت الهيئة أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بقواعد وإجراءات الوقاية والسلامة العامة، بما في لبس ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي مع الآخرين، وعدم التوجه إلى الأماكن العامة بما فيها مراكز التسوق في حال ظهور أعراض تنفسية حفاظاً على سلامة الآخرين مع الحرص على تعقيم اليدين وغسلهما بالماء والصابون باستمرار.

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