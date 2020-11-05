منصور بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة العليا لقطاع الماء والكهرباء في أبوظبي اجتماع اللجنة الذي عقد بقصر الوطن.

اعتمدت اللجنة خلال الاجتماع الخطة والميزانية الخمسية للقطاع للسنوات الخمس المقبلة إلى جانب الدعم ومبادرات التحول والأهداف الاستراتيجية للعام 2021.

‏‎واستعرضت اللجنة المشاريع الجديدة المنتظر طرحها في مجال إنتاج الكهرباء والماء، إضافة إلى عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

‏‎‏‏حضر الاجتماع أعضاء اللجنة العليا التي تضم كلاً من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية نائب رئيس اللجنة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك علي المزروعي رئيس مكتب رئيس المجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز