المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، عن تشكيل «المجموعة العلمية والتقنية الاستشارية للطوارئ» (STAGE)، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز وتمكين استجابة قطاع الرعاية الصحية لحالات الطوارئ، حيث ستعمل المجموعة جنباً إلى جنب، مع إدارات الدائرة، لتوظف خبراتها الواسعة في جهود تطوير الاستراتيجيات، وصناعة القرار في أوقات الأزمات والطوارئ.

وتضم المجموعة عدداً من الخبراء في القطاعين العام والخاص من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، بما في ذلك مختصين في المجالات الأكاديمية والتقنية والعلمية المتعلقة بجائحة كوفيد 19، من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة العربية السعودية. وقال معالي عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «نعمل في دائرة الصحة، على تسخير كافة الموارد والقدرات المتاحة، للمضي قدماً في تعزيز القطاع الصحي، وإثراء مخرجاته، وتمكين العاملين فيه».

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