مركز ضاحي خلفان و«الإمارات للملكية الفكرية» يخرّجان دفعتي خبراء وقادة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

احتفل مركز ضاحي خلفان وجمعية الإمارات للملكية الفكرية أول من أمس بتخريج الدفعة الثالثة لدبلوم خبير ملكية فكرية والدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية وذلك عبر حفل أقيم عن بعد، حيث شهدت البرامج التي تلقاها الخريجون زخماً كبيراً وساهمت في رفع الوعي بالملكية الفكرية مما سيعمل على خلق جيل لديه فهم حقيقي لحقوق الملكية الفكرية.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الرئيس الفخري لجمعية الإمارات للملكية الفكرية في كلمته التي ألقاها: «تخريج كوكبة جديدة من منتسبي دبلوم خبير ملكية فكرية، نجحوا في اجتياز متطلباته بجدارة واقتدار، ليكونوا نتاجاً مثمراً لأهداف مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية في تأهيل كوادر وطنية مؤهلة في قطاعات الملكية الفكرية.

وأضاف معالي الفريق ضاحي:»أستحضر الأيام الأولى، وتحديداً العام 2018 عندما أطلقنا دبلوم «خبير ملكية فكرية» في دورته الأولى ليكون البرنامج الأول من نوعه عربياً، والذي أقيم في إطار التعاون بين «محاكم دبي» و«مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية» نجاح البرنامج في دورته الأولى، دفعنا إلى مواصلة التعاون المثمر مع شركائنا، وتنظيم دورتين إضافيتين، من بينهم خريجو الدورة الثالثة الذين نحتفي بتخريجهم هذا الصباح، حيث إنهم يستحقون دبلوم خبير ملكية فكرية بكل جدارة.

حماية

وأشار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي في كلمته أن الفكر الإنساني من أجدر الحقوق بالحماية القانونية، لأنه مصدر الإبداع والابتكار والتطور الذي لولاه لبقي العالم إلى هذه الساعة قابعاً في تخلفه لا يختلف عن غيره من المخلوقات، مضيفاً أن حماية هذا الفكر كان أمراً لابُدَّ منه، لذلك جاءت قوانينُ حمايةِ الملكية الفكرية التي تقف رادعاً أمام الاعتداء على حقوق النتاج الفكري الإنساني، ولا تتحقق جدوى تلك القوانينِ المكتوبةِ إلا بالتوعيةِ القانونية.

وتوجه الدكتور محمد عبدالله المر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية بالشكر والتقدير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية ـ على دعمه اللامحدود لفعاليات الجمعية، حيث تكفل بمنح عدد (15) مقعداً لمنتسبي وزارة الداخلية ومنتسبين من الكوادر الوطنية في الدولة للمشاركة في برنامج الإمارات لقادة الملكية الفكرية.

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