عبدالله بن زايد: نقف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة

المصدر: المغرب- وام

افتتحت دولة الإمارات، أمس، مقر قنصليتها العامة في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية الشقيقة.

جاء ذلك عقب الاتصال الهاتفي، الذي تم مؤخراً بين الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أعلم خلاله سموه الملك محمد السادس بقرار دولة الإمارات فتح قنصلية عامة في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة، تجسيداً لموقف الدولة الثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية.

وأعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في كلمته التي ألقاها، أمس، بهذه المناسبة عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات في مدينة العيون المغربية، وذلك بناء على قرار قيادة الدولة الرشيدة.

وقد أزاح ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مقر القنصلية العامة لدولة الإمارات بمدينة العيون، بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي بمدينة العيون ومسؤولي السلطات المحلية بالمدينة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في مستهل كلمته: «يطيب لي أن أنقل لكم تحيات قيادة دولة الإمارات، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

تطوير

وأضاف سموه: «أود أن أؤكد أن دولة الإمارات حريصة على تطوير وتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة وبناء جسور التواصل والتعاون معها، بما يخدم مصالح وتطلعات دولنا وشعوبنا، ويسهم في جهود التنمية والتطوير والتقدم في مختلف الصعد، حيث أسست دولة الإمارات قاعدة متينة من العلاقات المتميزة مع الدول الشقيقة والصديقة، من خلال نهجها وسياستها القائمة على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون البنّاء وتعزيز السلام والاستقرار العالمي».

وأكد سموه أن موقف الإمارات ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في المحافل الإقليمية والدولية، ونعتبر هذا انعكاساً لأواصر الأخوة الصادقة وعمقها واستعراضاً لعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل، الذي يجمع بين دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة.

وقال سموه: وبناء على قرار القيادة الرشيدة بدولة الإمارات يسرني أن أعلن عن افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العيون المغربية، وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى أن هذه الخطوة تعد ترجمة لعلاقات إماراتية- مغربية تاريخية راسخة ولشراكة استراتيجية تقوم على أعلى المستويات أسسها المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والملك الحسن الثاني منذ عام 1971 وعُززت بمشاركة دولة الإمارات في «المسيرة الخضراء». وأضاف سموه: «كما أنها استكمالاً لمسيرة متألقة من وحدة المصير والتعاون المستمر حرصت على دعمها وتطويرها قيادتا البلدين، ووثقت سجلاً حافلاً من التميز، وسيكون افتتاح قنصلية لدولة الإمارات في مدينة العيون أحد النتائج الإيجابية للعلاقة الراسخة، التي تربط البلدين الشقيقين».

فرص

وأعرب سموه في ختام كلمته عن أمله بأن تقوم قنصلية الإمارات في مدينة العيون بدور مهم في تعزيز الفرص الإيجابية نحو توسيع مجالات الاهتمام المشترك، وتعميق قنوات التعاون الثنائي بيننا.

من جانبه أكد العصري سعيد أحمد الظاهري أن افتتاح القنصلية العامة لدولة الإمارات بمدينة العيون المغربية يؤكد الحرص الدائم والصادق للقيادة الرشيدة للإمارات على تعزيز علاقات الأخوة، والتضامن مع المغرب، مضيفا أن افتتاح القنصلية سيسهم في تعزيز العلاقات على كل المستويات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم ويعزز مصالحهما المشتركة.

تنسيق

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات تثمن الدور الرائد للملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة في مواصلة التنسيق والتشاور مع القيادة بدولة الإمارات في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وفي الدفع نحو دعم الجهود الدولية والأممية لحل النزاعات والأزمات على المستويين الإقليمي والعالمي، وتبادل وجهات النظر للوصول إلى رؤية مشتركة تتمكن من خلالها مجتمعاتنا من أن تعيش حياة كريمة ملؤها التفاؤل والأمل ومتجاوزة التحديات، التي تعيق نهضتها وتنميتها.

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