«أوقاف دبي» تفوّض شركة متخصصة لإدارة العقارات الوقفية

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، إلكترونياً عقداً مع شركة متخصصة في إدارة العقارات، تتولى بموجبه الشركة إدارة العقارات التابعة للمؤسسة والعقارات المملوكة للوقف والقصّر ومن في حكمهم.

ويقضي العقد الموقع مع شركة «هاربور للوساطة العقارية»، بتولي الشركة إدارة أعمال التأجير للعقارات وتحديد للقيم الإيجارية والتسويق والدعاية والصيانة والحراسة والنظافة وكل الأمور التي من شأنها تحقيق أفضل عائد للمؤسسة. وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر إن المؤسسة اتجهت لتوقيع عقد إدارة العقارات من منطلق حرصها على تبني أفضل الممارسات الاحترافية والمهنية لإدارة العقارات التابعة لها. وقال الخبير العقاري مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية: «سعيدون بالفوز بعقد إدارة هذه المحفظة العقارية المهمة».

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